В тюменский суд направят групповой иск из-за отмены концерта Наталии Орейро

В тюменский суд направят групповой иск из-за отмены концерта Натальи Орейро. Фото: https://negmo.ru/ru/events/.

Тюменцы продолжают жаловаться на то, что им так и не возвратили деньги, которые они потратили на билет на концерт уругвайской суперзвезды Наталии Орейро. Мероприятие должно было состояться около года назад.

– Стало возможным право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. При наличии соответствующих заявлений, ввиду неоднократности и массовости нарушения, мы готовы обратиться в суд. Рассмотрение дела о защите прав группы лиц допускается при численности не менее двадцати лиц, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ведомство простит обращаться тех, кто пострадал от действий ООО «Гамаюн» (эта компания продала билеты на концерт Орейро).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что новая рабочая неделя принесла тюменским поклонникам уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро неприятный сюрприз: концерт уругвайской дивы под названием «20 лет вместе» отменён из-за «некоторых проблем». Официальное обращение ко всем зрителям опубликовали организаторы тура в социальных сетях.