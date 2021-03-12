Праздничное представление «Масленица» для детей организовали нефтяники в Губкинском. Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Совместно с профсоюзном предприятия сотрудники «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», организовали для воспитанников центра социального обслуживания «Елена» города Губкинского праздничное театрализованное представление «Масленица». Мероприятие проводится уже девятый год, и каждый раз становится любимым праздником для детей с особенностями развития. В этом году праздник посетили 30 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В гости к детям пришли скоморохи, красавица Весна и ее вечная соперница Зима, Баба-яга и главная героиня праздника – румяная Масленица. Они провели для детей яркое праздничное шоу с интерактивными играми, и вручили подарки от Общества «РН-Пурнефтегаз». В этом году организаторы приготовили для детей развивающие наборы для творчества, в которые вошли краски, альбомы, карандаши, фломастеры, кисти и много других нужных для художественного развития ребенка материалов. После праздника для детей был организован сладкий стол - вкусные пирожные и сок.