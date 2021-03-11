Тюменец набросился с топором на жену, которая выбросила подарок на 8 марта. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции с заявлением об угрозе убийством обратилась жительница Ялуторовского района. Участковый установил и задержал подозреваемого.

Как стало известно правоохранителю, конфликт произошел между супругами. Причиной ссоры стал подарок. Женщина, получив от мужа 9 марта презент, выбросила его.

– Мужчина не оценил поступок. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, глава семейства с топором в руках угрожал своей жене убийством, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее не судимого мужчины 1973 года рождения отделением дознания возбуждено уголовное дело «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Житель Ялуторовского района опущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.