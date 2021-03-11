В тюменском аэропорту пьяный рецидивист, опоздавший на рейс, ударил полицейского. Скриншот из видео.

В тюменском аэропорту Рощино задержали пассажир, который ударил представителя власти. Ранее пьяный мужчина трезвел в отделе полиции, где его оштрафовали, но после «освобождения» продолжил распивать и материться.

– Правонарушителя повторно доставили в отделение. Там он попытался оказать сопротивление и ударил стража порядка. Выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством, разбой, кражу и нарушение неприкосновенности жилища. В этот день он приехал в аэропорт, чтобы улететь утренним рейсом в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал на свой рейс, – рассказали в пресс-службе МВД России.

В настоящее время в отношении подозреваемого составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ.