На юго-западе Тюмени отключали воду из-за подключения нового водовода. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На юго-западе Тюмени подключили новый водовод протяженностью 4,3 км. Старая труба прослужила более 35 лет. Теперь жители района аэропорта Рощино и в селе Луговом получают чистую воду.

– За 35 лет эксплуатации старая сеть полностью исчерпала свой ресурс. С вводом новой магистрали мы не только повышаем надёжность системы водоснабжения, но и создаем условия для перспективного подключения новых абонентов в Тюменском районе, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Стоит отметить, что трубы в городскую магистраль врезали под давлением, поэтому работы, которые обычно связаны с отключением от водоснабжения больших районов города и района, прошли незаметно для абонентов. Для выведения из эксплуатации старого водовода потребовалось отключение водоснабжения только в селе Луговое. Кстати, воду жителям дали раньше намеченного срока.