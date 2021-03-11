Тюменцев предупредили об опасной наледи на крышах домов. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцев предупредили об опасной наледи на крышах домов. Внимательность и осторожность помогут предотвратить несчастные случаи.

– Не подходите близко к зданиям и помещениям, с крыш которых свисают ледяные глыбы. Следите за детьми. При сильном снегопаде, особенно если снег липкий и влажный, не задерживайтесь у подъезда, быстрым шагом отойдите на безопасное расстояние. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности.

В ведомстве также подсказали, что при наличии ограждения, которое предупреждает об опасном участке, не надо пытаться проходить за ограждение, следует обойти опасное место другим путем. Кроме того, не нужно оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.