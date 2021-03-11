В Тюмени ревнивец сломал женщине палец табуреткой из-за смс. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что ее избил сожитель. На место тут же прибыл участковый и задержал 52-летнего подозреваемого.

Мужчина пояснил, что в день совершения преступления они с сожительницей находились в дома на улице Котовского и распивали алкоголь. В какой-то момент женщине пришло СМС-сообщение, что вызвало у него ревность.

– Между парой завязался словесный конфликт, злоумышленник схватил табурет и ударил возлюбленную. Медики диагностировали у пострадавшей перелом пальца на руке, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.