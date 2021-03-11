В тюменской ОКБ№1 восстановили более четырехсот пациентов с инсультом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменской ОКБ № 1 восстановили более четырехсот пациентов с инсультом. В медучреждении работает мультидисциплинарная реабилитационная бригада, которая начинает лечение экстренно поступившего пациента в течение первых 24 часов от развития заболевания. В нее входят врач-невролог, инструктор-методист, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, медицинский психолог, физиотерапевт и медсестра.

– У каждого специалиста бригады своя методика. У медицинского психолога это развивающие наборы, тесты. У инструктора по ЛФК – специальные тренажеры. В зависимости от самочувствия занятия с пациентом длятся до трех часов в день. Нам важно на первом этапе не терять ценные минуты, сделать всё возможное, чтобы человек вернулся к самостоятельному решению бытовых вопросов как можно быстрее, – рассказал заведующий сосудистым отделением больницы Рашит Раемгулов.

В Тюмени пациентов после перенесенного инсульта направляют в областную клиническую больницу № 2, где есть специализированное отделение медицинской реабилитации. Затем следует заключительный этап восстановления – амбулаторный.