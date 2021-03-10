В Тюмени рецидивист ограбил прохожего и угнал авто. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от местного жителя. Пенсионер пояснил, что его автомобиль отечественного производства угнали. Сотрудники угро задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 31-летнего местного жителя.

Мужчина пояснил, что живет недалеко от места преступления. Он заметил, что на машине давно никто не ездил. Проникнув в нее и заведя путем замыкания проводов замка зажигания, злоумышленник угнал авто и позже продал за 50 тысяч рублей.

– Незадолго до совершения угона житель города ограбил на улице случайного прохожего. Рецидивист выхватил у потерпевшего из рук сумку и убежал. С похищенной банковской карты фигурант накупил в магазинах продуктов питания на сумму около четырех тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела «Кража» и «Грабеж». Также устанавливается причастность мужчины к совершению других преступлений. Злоумышленник задержан.