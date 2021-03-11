Тюменец потратил похищенные у соседа 16 тысяч рублей на алкоголь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции с заявлением о краже обратился 56-летний житель села Кулига. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил с его карты более 16 тысяч рублей, при этом банковская карта не пропадала.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 24-летнего ранее судимого за кражи жителя Кулиги. Подозреваемый пояснил, что зашел к соседу в гости, но хозяин дома спал.

– Злоумышленник взял со стола банковскую карту, ввел ее данные в мобильное приложение на своем телефоне и перевел деньги на свой счет. Похищенные деньги он потратил на алкоголь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.