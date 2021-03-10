«Управляла жена, она сбежала». В Тюмени пьяный водитель без прав перевернул УАЗ

В Тюмени пьяный водитель без прав перевернул «УАЗ». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На Салаирском тракте в Тюмени по дороге на Верхний Бор накануне, 9 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь около шести часов вечера лег на бок УАЗ. Оказалось, что 50-летний водитель автомобиля в момент ДТП был пьян, показания алкотестера составили 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– В этот день он вообще не должен был садиться за руль, так как уже лишен права управления транспортом за пьяную езду в 2018 году. Сотрудникам ГИБДД «настоящий мужчина» сообщил, что автомобилем управлял не он, а его жена, но она сбежала, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в аварии пострадала 60-летняя пассажирка машины, женщину доставили в больницу. Сам водитель не пострадал.