В Тюмени погибший в ДТП с автобусом водитель иномарки не был пристегнут. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменец, который сегодня, 10 марта, утром погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса № 55 на улице Республики, 211, не был пристегнут. Да и вообще, как оказалось, мужчина не первый раз пренебрегал этим правилом дорожного движения.

– 38-летний водитель иномарки погиб. Предварительно, в своей последней поездке он не был пристегнут ремнем безопасности. За последние два года автоинспекторы четыре раза штрафовали мужчину за неиспользование ремней безопасности, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве попросили водителей беречь себя, используя средства пассивной безопасности при поездке в автомобиле: они помогают избежать тяжелых травм и спасают жизни людей. В управлении добавили, что 21-летний пассажир «Мицубиси» получил ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Республики в Тюмени произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Перед иномарки, врезавшейся в общественный транспорт, полностью смяло (подробнее)