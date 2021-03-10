В тюменском автокемпинге 23-летний ревнивец бил и душил женщину. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением об угрозе убийством в отдел ялуторовской полиции обратилась 21-летняя жительница села Новоатьялово Ялуторовского района. Участковый задержал подозреваемого.

Как стало известно правоохранителю, потерпевшая приехала в гости к своему приятелю. Встреча проходила за распитием спиртного в местном автокемпинге. Во время застолья между молодыми людьми произошла ссора, причиной которой стала ревность.

– 23-летний злоумышленник, приревновав свою знакомую, ударил ее по лицу, а затем, угрожая убийством, стал душить девушку. Успокоить юношу помогли работники учреждения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Житель Ялуторовского района отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.