За здание пиццерии в центре Тюмени просят 150 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

На улице Герцена в Тюмени выставили на продажу здание, которое арендует ресторан быстрого питания Pizza Mia. Объект находится в самом центре областной столицы, за зданием цирка.

Из информации, размещенной на одном из сайтов объявлений, следует, что за здание его владелец просит 150 миллионов рублей. Кстати, площадь помещения свободного назначения составляет 1 138 квадратных метров.

В самой пиццерии заявили, что по вышеуказанному адресу ресторан продолжит работу. В настоящее время никаких изменений в деятельности заведения быстрого питания в связи с продажей объекта нет.