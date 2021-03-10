Более семи тысяч тюменцев приняли участие в «Лыжне России». Фото: Тюмень - наш дом

Более семи тысяч тюменцев приняли участие в 39-й «Лыжне России». Спортивное мероприятие состоялось в рамках зимней «Недели здоровья», которая длилась с 1 по 7 марта.

В спортивных забегах, которые развернулись на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», среди женщин на дистанции 5 км тройку призеров составили: 1-е место – Дана Шевелева (ОСШОР Л. Н. Носковой), 2-е место – Виктория Мошкова (ОСШОР Л. Н. Носковой), 3-е место – Дарья Кожевникова (СШ № 2).

Среди мужчин на дистанции 5 км награды завоевали представили спортивной школы № 2: 1-е место – Сергей Ходяков, 2-е место – Дмитрий Кожевников, 3-е место – Евгений Дерюшев.

На дистанции 10 км лучший результат показали: Вячеслав Малеев (ТюмГУ), он награжден золотой медалью; Кирилл Печенов (ЦСП), завоевавший серебряную награду; бронзовый медалист – Артем Горчаков (ЦСП).

По итогам конкурса жюри приняло решение поощрить специальным призом еще два коллектива. В их числе оказались и дошколята с ограниченными возможностями здоровья из САШ «НЕГЕ» города Тюмени.

– Награда стала для нас полной неожиданностью, но очень приятной! В «Лыжне России» впервые участвовали две группы деток: спортивно-оздоровительная (возраст 6 – 7 лет, 4 человека) и старшая – от 5 до 6 лет (8 человек). Дистанцию в 15 метров на лыжах покоряли ребята, которые могут самостоятельно передвигаться, а те, которые только начинают осваивать ходьбу, преодолели дистанцию на ходунках. Для ребят это настоящий подвиг, – заявила тренер Татьяна Важенина.