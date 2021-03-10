Тюменские ученики и учителя на весенних каникулах смогут бесплатно попасть к остеопату на консультацию. Фото: Иван Горбунов

Весенние каникулы – отличный повод проверить здоровье, тем более что всем учащимся города и их учителям, а также преподавателям абсолютно всех форм обучения предлагают пройти бесплатную консультацию врача-остеопата. В клинике используется уникальная остеопатическая система профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а все врачи – признанные специалисты с многолетним опытом.

С 25 по 31 марта включительно можно записаться на первичную консультацию к определенным докторам. Опытный врач проведет осмотр, ответит на все ваши вопросы, расскажет, как справиться с той или иной проблемой, и даст профессиональные советы.

Добавим, что попасть на бесплатную консультацию к остеопату просто, нужно лишь перейти по ссылке и оставить контакт для связи. Администратор медицинского центра «Остео» свяжется с вами и запишет на удобные дату и время.

Лицензия ЛО-72-01-003426 от 13.08.2020 г.