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Здоровье

Тюменские ученики и учителя на весенних каникулах смогут бесплатно попасть к остеопату на консультацию

Врачи центра остеопатической помощи «Остео» в Тюмени приглашают горожан на первичный осмотр
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Тюменские ученики и учителя на весенних каникулах смогут бесплатно попасть к остеопату на консультацию.

Тюменские ученики и учителя на весенних каникулах смогут бесплатно попасть к остеопату на консультацию.

Фото: Иван Горбунов

Весенние каникулы – отличный повод проверить здоровье, тем более что всем учащимся города и их учителям, а также преподавателям абсолютно всех форм обучения предлагают пройти бесплатную консультацию врача-остеопата. В клинике используется уникальная остеопатическая система профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а все врачи – признанные специалисты с многолетним опытом.

С 25 по 31 марта включительно можно записаться на первичную консультацию к определенным докторам. Опытный врач проведет осмотр, ответит на все ваши вопросы, расскажет, как справиться с той или иной проблемой, и даст профессиональные советы.

Добавим, что попасть на бесплатную консультацию к остеопату просто, нужно лишь перейти по ссылке и оставить контакт для связи. Администратор медицинского центра «Остео» свяжется с вами и запишет на удобные дату и время.

Лицензия ЛО-72-01-003426 от 13.08.2020 г.

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