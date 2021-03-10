Студенты помогают тюменцам в пунктах вакцинации от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области студенты вузов и ссузов присоединились к числу волонтеров вакцинации. Они работают в поликлиниках и помогают с регистром выездной вакцинации.

– Волонтеры вакцинации – это часть федерального проекта. Присоединиться к акции могут все желающие студенты, ограничений по количеству нет, – рассказала менеджер центра добровольцев ТюмГУ Юлиана Галкина,

Добровольцы обзванивают граждан и приглашают на вакцинацию, а также вносят данные в регистр выездной регистрации в электронной форме. Напрямую с пациентами волонтеры не работают. Каждому из них предоставляют средства индивидуальной защиты.