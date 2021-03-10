Компании Тюменской области активно пользуются господдержкой. Фото: Ольга Крыльцова

Компании Тюменской области активно пользуются господдержкой. Для привлечения инвесторов в регионе действует много программ и проектов.

– Резидентами индустриального парка «Боровский» мы стали еще в 2018 году. В числе множества льгот могу отметить и налоговые преференции, и арендные ставки, однако самой важной из льгот стала инфраструктура. Нам предоставили под производство готовую площадку со всеми подведенными благами: электричество, газ, подъездные пути. Если эту поддержку перевести на деньги, то помощь эта сопоставима с десятками миллионов рублей, – рассказал генеральный директор компании «Ягоды Плюс» Эльмар Ибуков.

В настоящее время компания является лидером в первичной и глубокой переработке грибов, орехов, ягод и овощей. Замороженная продукция предприятия пользуется большим спросом не только в регионе, но и за его пределами.

Отметим, что власти Тюменской области готовы поддерживать местных производителей любой величины. Главное – желание самих бизнесменов развиваться.