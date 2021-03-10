Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 марта 2021 года увеличилось на 75 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 75 и составило 32 116 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области студенты вузов и ссузов присоединились к числу волонтеров вакцинации. Они работают в поликлиниках и помогают с регистром выездной вакцинации. Волонтеры вакцинации – это часть федерального проекта. Присоединиться к акции могут все желающие студенты, ограничений по количеству нет.