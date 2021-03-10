Инвалида из Тюмени обманом вывезли в Уфу и заставили попрошайничать. Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

Инвалида первой группы Виктора Пинигина из Тюмени обманом вывезли в Уфу, где заставляли попрошайничать. В столице Башкортостана беспризорника обнаружили члены спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они и сообщили о человеке с тюменской пропиской своим коллегам.

– Добровольцы в селе Голышманово, где и прописан наш земляк, работали с местным населением, пытаясь найти его родственников, но тщетно, родни Виктора там уже давно нет. Друзья из приюта «Милосердие» увидели фото мужчины и сразу же признали в нем своего родного Витюшу. Некие люди, воспользовавшись доверием инвалида и представившись родственниками, забрали его из приюта, увезли в другой город и заставляли попрошайничать, – рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Они также рассказали, что родственников потеряшки найти все же удалось, но он оказался им не нужен. «Милосердие» же предложило взять Витюшу обратно. На днях его на машине доставили в областную столицу.

– Виктор моментом вспомнил Ольгу. Он был очень счастлив, что она придет и заберет его в стационар. Эта честная улыбка добрейшего на свете человека. И слова, которые никого не оставят равнодушным: «Спасибо вам большое, наконец-то я дома...» – резюмировали в «ЛизаАлерт».