В Тюменской области 15 семей получили соцвыплаты вместо земельного участка. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с начала года многодетные семьи получили 82 земельных участка площадью 87 157 квадратных метров и 15 социальных выплат. Всего же с 2011 года очередь сократилась на 9 311 семей.

Напомним, что многодетной семье положен бесплатный земельный участок. С июля 2020 года вместо него можно получить денежную выплату. При этом семья должна стоять в очереди на бесплатное получение земли.

– Многодетные родители могут самостоятельно выбрать подходящую льготу. Для этого на момент подачи заявления в семье должно быть трое и более детей до 18 лет, родители должны проживать в Тюменской области не менее пяти лет и состоять на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, – отметили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.