В Тюмени сотрудник магазина похитил 20 смартфонов ради азартных игр. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени с заявлением о краже сотовых телефонов обратился владелец магазина электроники. Проводя инвентаризацию, мужчина недосчитался двадцати смартфонов на сумму свыше 270 тысяч рублей. Вскоре оперативники задержали подозреваемого – 33-летнего ранее не судимого сотрудника торговой точки.

По версии полиции, с января по март текущего года мужчина неоднократно беспрепятственно забирал из магазина смартфоны и сбывал их в комиссионные магазины города. Деньги он тратил на азартные игры.

– В настоящее время правоохранители изъяли из комиссионных магазинов часть похищенных гаджетов, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.