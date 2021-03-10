В Тюмени за год отловили почти две тысячи собак. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени за 2020 год отловили 1 911 собак и 312 кошек, новым и прежним владельцам переданы 959 собак и 211 кошек. Оставшиеся без хозяев животные находятся в приюте на улице Кедровой, 133.

– При поступлении в приют животных взвешивают, фотографируют, маркируют, обрабатывают от паразитов, стерилизуют, вакцинируют, отправляют на карантин, реабилитируют после операций и проверяют на проявление немотивированной агрессивности. Также по показаниям ветеринарного специалиста проводят лечение или профилактику различных заболеваний, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В приюте появились новые вольеры для группового содержания кошек площадью шесть кв. метров и для щенков площадью 10 квадратов, а также 14 новых вольеров площадью по 3 кв. метра для содержания собак. Обустроена дополнительная тёплая лечебная секция из 9 вольеров для стационарного лечения животных.

В ведомстве также отметили, что по новым правилам во время отлова теперь необходимо проводить видеосъёмку. Повторный отлов четвероногих проводится только в том случае, если они проявляют немотивированную агрессию. Для идентификации животных используется чипирование и неснимаемые бирки на ушах. Отпускать на прежнее место обитания можно только того, кто не проявлял немотивированную агрессию и не относится к потенциально опасной породе.