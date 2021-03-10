Тюменцам напомнили, как помочь провалившемуся под лед человеку. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам напомнили, как помочь провалившемуся под лед человеку. Горожан призывают быть особенно осторожными сейчас, когда весна вступает в свои права, и лед становится хрупким.

– Вызовите спасателей, скорую помощь, возьмите длинный предмет: палку, веревку, шарф или ремень. Лягте на живот, подползите к пролому, за три-пять метров киньте пострадавшему конец веревки, палки или ремня, вытяните его из воды и ползком выбирайтесь из опасной зоны, – объяснили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

Если же под лед провалились вы, то сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений, зовите на помощь, избавьтесь от лишних вещей, постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы держаться на поверхности. Далее следует закинуть ноги и перевалиться на лед, ползти и перекатываться к берегу в ту сторону, откуда пришли.