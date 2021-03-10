В Тюмени на круглом столе обсуждают вопросы банкротства физических и юридических лиц. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени обсуждают вирусное банкротство: тонкости процедуры для физических и юридических лиц. Круглый стол проходит на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В экспертной встрече принимают участие спикеры:

– Булавкин Александр Сергеевич – руководитель юридического департамента компании «АДВОКЛАД», на счету которой ни одного проигранного дела по банкротству;

– Поляков Вячеслав Викторович – председатель судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, Арбитражного суда Тюменской области;

– Четверухин Сергей Егорович – заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области

Эксперты делятся мнением, как на сегодняшний день обстоит ситуация с банкротством физических лиц в Тюменской области, стали ли люди чаще прибегать к данной процедуре на фоне снижения доходов из-за пандемии.

Спикеры освещают тонкости процедуры признания финансовой несостоятельности для физических и юридических лиц. Также они озвучивают цифры по уровню закредитованности жителей большой Тюменской области, включая округа.