В Тюмени врачи вырезали из носа пациентки полип размером с кулак

В Тюмени врачи удалили из носа пациентки полип размером с кулак. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Областной клинической больнице №2 помогли тюменке, у которой в носу вырос полип размером с кулак. Врачи отметили, что это очень редкая патология. Хирург, оперировавший горожанку, признался, что видит такое впервые.

Во время беременности женщина заметила, что ей трудно дышать через правую пазуху носа. Лор-врач отложил хирургическое лечение из-за большого риска для ребенка. Спустя время местная жительница через правый носовой ход перестала дышать совсем, да и через левый – с большим трудом. Оказалось, что новообразование заняло всю носоглотку и проросло в полость рта.

– Оториноларинголог Ирина Крылова при помощи новейшего эндоскопического оборудования удалила объёмную доброкачественную опухоль, которая полностью заполнила собой носоглотку, правый носовой ход и верхнечелюстную пазуху. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Уже на следующий день после удаления полипа женщина смогла дышать свободно. Через три дня ее выписали из стационара под наблюдение специалистов поликлиники.