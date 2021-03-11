Погода на 11 марта в Тюмени: снег прекратится ближе к вечеру

В Тюмени снег прекратится ближе к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 марта, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Практически все время будет идти снег, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.

Температура воздуха ночью будет минус 14 –16 градусов, днем – минус 15. Вечером столбики термометров покажут 17 – 21 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

11 марта отмечается день памяти святого Порфирия, епископа Гизского. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.