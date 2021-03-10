Дороги в тюменском Ново-Патрушево за 106 млн построит ТОДЭП. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменские власти нашли подрядчика, который готов возвести в жилом районе Ново-Патрушево дороги. На эти цели ТОДЭП, который стал победителем лота, выделят 105, 9 миллиона рублей. Изначально планировалось потратить на эти цели 108, 6 миллиона. Работы финансирует городской бюджет.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что проектная документация разработана на основе технического задания департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени исходя из генерального плана города и проекта планировки территории указанного района. Также стало известно, что работы будут вестись в районе улицы Трофимовой на участке от улицы Митинского до Монтажников.

Тут не только появится асфальт, но и обустроят дождевую канализацию. Для освещения решено применять энергосберегающие светодиодные светильники.

Отметим, что в аукционе также участвовало предприятие «Промышленные технологии – Сибирь». Однако оно предложило немногим больше ТОДЭП – 106,4 миллиона рублей.