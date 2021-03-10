Российские эксперты выявили бренды-лидеры в социальных инвестициях. Фото: Ольга Крыльцова

Российские эксперты выявили бренды-лидеры в социальных инвестициях. Были проанализированы 43 интервью специалистов. Помогли в этом и открытые источники – публичные материалы о программах бизнеса. Исследование «Бизнес и территории: новый этап отношений» провел Центр стратегических разработок и ЦСП «Платформа».

Из проведенного исследования стало ясно, что наступает новый этап в социальном инвестировании крупного бизнеса: меняются идеология и стратегия. ESG-подход к инвестированию глубже интегрируется в бизнес-логику, повышается внимание к социальному измерению корпоративных инвестиций. Подход предполагает инкорпорирование факторов окружающей среды, общества и корпоративного управления в стратегии инвестирования.

Инфографика: Центр социального проектирования «Платформа».

Так, к критериям лидерства эксперты отнесли несколько характеристик, среди которых новаторство (ОМК, Выкса), масштаб («Росатом», «Газпром нефть»), системность («Северсталь», «Норникель») и органичность (МТС, X5 Retail Group).

Специалисты отметили, что большинство лидеров – из моногородов. Они отмечают, что в моногородах ответственность бизнеса шире, программы масштабней, потому быстрее развивались новые системные подходы и зрелые институциональные формы.

Инфографика: Центр социального проектирования «Платформа».

Если компания – центр территории, для программ бизнеса характерны «веерные» программы, невозможность заниматься проектами одного профиля; бизнес чаще восполняет функции муниципалитета; вектор на программы развития среды, ее диверсификации; бизнес чаще выступает инициатором программ и ищет модели распределения ответственности; здесь чаще рождаются креативные практики для территории и сложные модели развития.

Если компания – один из игроков на территории, для программ бизнеса присуще меньше возможностей для создания значимого эффекта, необходимость фокусировок, таргетирования программ; больше выражен акцент на репутационные программы.