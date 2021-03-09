В Тюмени родителям первоклашек расскажут о льготах. Фото: Ольга Крыльцова

12 марта состоится онлайн-конференция "Прием в 1 класс в 2021 году: сроки, льготы, документы".

– Зачисление ребенка в первый класс всегда волнительное событие для родителей. А в этом году им еще и необходимо учитывать изменения, которые произошли при приеме документов. Дело в том, что в сентябре прошлого года был утвержден новый порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Согласно ему, изменились сроки подачи заявлений от родителей, сроки их рассмотрения и приоритетные права зачисления детей. Рассказать о том, что нового ждет родителей и ответить на все возникающие в связи с этим вопросы мы пригласили начальника отдела общего образования управления общего образования департамента образования Администрации города Тюмени Шмакову Елену Анатольевну, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта "Крепкая семья".

В рамках данной онлайн-конференции Вы можете получить ответы о порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего образования:

когда начнется прием заявлений;

где узнать, за какой школой закреплен адрес, по которому вы проживаете;

кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в 1 класс;

какие документы необходимы при подаче заявления;

где подавать документы;

что делать, если Вы выбрали школу, которая не закреплена за вашим адресом;

и любые другие вопросы по данной теме.

Задать свои вопросы Вы можете уже сейчас, в Конференции.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 12 марта 2021 года.