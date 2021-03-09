«Не хочу больше жить!»: в Тюмени 75-летний пенсионер пытался себя зарезать

В Тюмени 75-летний пенсионер пытался себя зарезать. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В Тюмени участковые убедили 75-летнего пенсионера не совершать самоубийство. До этого в полицию позвонили медики, сообщив, что пожилой человек забаррикадировался дома и не пускает работников скорой. Мужчина находился в тяжёлом состоянии и вёл себя неадекватно.

На место тут же прибыли участковые уполномоченные отдела полиции № 4 старший лейтенант полиции Николай Матвеев и старший лейтенант полиции Вадим Зиновьев. Чтобы попасть в помещение, стражи правопорядка вызвали спасателей, которые вскрыли дверь в жилище пенсионера.

– Оказавшись внутри, полицейские обнаружили хозяина квартиры с ножом в руках. Он собирался нанести себе повреждения. Они убедили его положить холодное оружие на стол, тем самым предотвратив возможную трагедию, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени.

Медики оказали мужчине необходимую помощь и отвезли в больницу. Сейчас мужчине ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.