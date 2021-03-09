На улице Мельникайте в Тюмени водитель сбил 81-летнего пенсионера. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сегодня, 9 марта, произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Инциденты случились на нерегулируемых переходах.

Так, в первом случае под колеса иномарки попал 81-летний мужчина. «Ниссан» сбил пенсионера на пешеходном переходе на улице Мельникайте на въезде во двор. По предварительной информации, пожилой человек получил множественные ушибы.

Еще одна авария произошла на улице Калинина. Здесь водитель на «Пежо» сбил 37-летнюю горожанку. Уточнятся, что женщина получила серьезные травмы.

В настоящее время тюменские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также выбирать безопасную скорость в сложных погодных условиях.