В Тюмени бизнесмену запретили торговать сигаретами у детского сада. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени предприниматель, зарегистрированный в Свердловской области, реализовывал сигареты неподалеку от детского сада № 111. Делать так нельзя, пояснили специалисты местного Роспотребнадзора.

– Розничная продажа табачных изделий запрещается на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, ИП нарушил нормы закона. Это было подтверждено представленным к обращению потребителя чеком и экспертным заключением.

Тугулымский районный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования управления и признал деятельность предпринимателя незаконной. Ему запретили продавать табачную продукцию в магазине. Решение вступило в законную силу 19 февраля.