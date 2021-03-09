В Омутинском районе мужчина зарезал друга во время застолья. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине. Жителя Омутинского района обвиняют в убийстве.

В воскресенье, 7 марта, ночью обвиняемый распивал спиртное с товарищем у себя дома в деревне Пиньгина. В процессе застолья между друзьями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом ударил потерпевшего в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

– Обвиняемый задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты ведомства собирают доказательственную базу, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.