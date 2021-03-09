В Омутинском районе мужчина зарезал друга во время застолья.
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области
Тюменские следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине. Жителя Омутинского района обвиняют в убийстве.
В воскресенье, 7 марта, ночью обвиняемый распивал спиртное с товарищем у себя дома в деревне Пиньгина. В процессе застолья между друзьями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом ударил потерпевшего в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.
– Обвиняемый задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Специалисты ведомства собирают доказательственную базу, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.