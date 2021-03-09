Жительница Тюмени стала заместителем полпреда президента в УрФО. Фото - Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

Тюменка Татьяна Костарева стала заместителем полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Распоряжение о назначении на должность подписал руководитель администрации главы государства Антон Вайно.

Известно, что Татьяна Юрьевна окончила Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Пять лет отработала консультантом постоянной комиссии облдумы. Далее на протяжение трех лет занимала должность помощника вице-губернатора, позже – замглавы Тюмени.

В январе 2006 года ее назначили руководителем аппарата губернатора Тюменской области. С ноября 2010 по июнь 2018 года трудилась на должности замгубернатора.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе, с июня 2018 по февраль 2019 года Татьяна Костарева работала директором административно-кадрового департамента Минстроя, а с февраля 2019 по ноябрь 2020 года была замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.