Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 марта 2021 года увеличилось на 76 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 76 и составило 32 041 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 85 человек выздоровели (за весь период - 30224), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6156 человек остаются под медицинским наблюдением, 1020 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 305 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

В Тюменской области постановлением правительства региона заключение брака в присутствии не более 10 участников церемонии бракосочетания продлено до 28 марта. Напомним, что ранее до этого же дня был продлен и режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Органы ЗАГС продолжают работу по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти.

Кстати, записаться в электронную очередь для подачи заявления или получения услуги, получения информации по предоставляемым государственным услугам органов ЗАГС городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района можно через приложение «Запись72».