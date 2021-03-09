Тюменские спасатели 8 марта спали из огня четырех человек. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Каскара Тюменской области накануне, 8 марта, горел жилой дом. Пожар, который, к счастью, обошелся без жертв, случился днем в двухкомнатной квартире на четвертом этаже.

– Огонь удалось ликвидировать в 16.16. Пожар тушили 15 человек личного состава. Пламя повредило квартиру на площади 50 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве также добавили, что из горящей квартиры спасатели вызволили четырех человек, из них двое детей. Уточняется, что никто не пострадал.