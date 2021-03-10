Тюменка украла у спящей подруги телефон и сдала в комиссионку. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от 55-летней жительницы села Каменка о том, что она обнаружила пропажу сотового телефона. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 38-летнюю, ранее судимую за кражи односельчанку потерпевшей. Выяснилось, что в день происшествия женщины вместе распивали алкоголь. Потерпевшая оставила на временное пользование свой сотовый телефон знакомой, а сама ушла спать. Тогда у подозреваемой возник умысел присвоить гаджет.

– Позже она сдала мобильное устройство в комиссионный магазин. Вырученные 4 500 рублей злоумышленница потратила на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.