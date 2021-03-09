Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объему портфеля розничных автокредитов и по количеству выданных автокредитов по итогам 2020 года. Размер портфеля автокредитов Уралсиба на 1 января 2021 года составил 21,44 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с началом 2020 года. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост поддержало и участие банка в государственных программах поддержки автокредитования – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запуск новых промопрограмм для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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