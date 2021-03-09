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Тюменские спортсмены удачно выступили на Межрегиональном турнире по дзюдо

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Тюменские спортсмены удачно выступили на Межрегиональном турнире по дзюдо. Фото предоставлено "КП".

Тюменские спортсмены удачно выступили на Межрегиональном турнире по дзюдо. Фото предоставлено "КП".

Более 380 спортсменов из 40 команд приняли участие в турнире по дзюдо памяти директора Центра дзюдо Фариды Гориновой. В поединках на татами сошлись ребята из 11 российских регионов.

Гостями турнира стали борцы из Красноярского и Пермского краёв, Хакасии, Ульяновской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, с Ямала и из Югры.

Тюменскую область представили более 70 спортсменов. Это подопечные тренеров Татьяны Беляевой, Андрея Стенина, Эдуарда Котова, Магомедшафи Небиева, Вадима Гусева, Алексея Буклаускаса и Алексея Кочетова.

Несмотря на то что турнир проходил без зрителей, его поддержали крупные компании региона. Одним из партнеров соревнований выступила нефтедобывающая компания «РН-Уватнефтегаз», при содействии которой были приобретены медали, дипломы и кубки в каждой весовой категории. Кроме того, для участников специально учредили две дополнительные номинации – «Лучшая техника» и «За волю к победе». Победители первой получили сумки, второй – рюкзаки.

– Развитие детского спорта – одна из важных составляющих благотворительной деятельности компании «Роснефть», – подчеркнула и. о. начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования Анастасия Лескина.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Предприятие уделяет внимание тем направлениям, которые помогают широкому кругу ребят заниматься спортом и приучают их вести здоровый образ жизни.

По словам директора Центра дзюдо Дмитрия Солянникова, юные спортсмены получили огромное удовольствие от турнира.

– Между соревнованиями пауза составила почти целый год, но ребята, тренеры и представители команд остались очень довольны! – отметил Дмитрий Солянников. – Турнир прошел на самом высоком уровне: спортсмены боролись и получили позитивные эмоции. К тому же для юных дзюдоистов это хороший старт перед серьезным соревнованием – первенством России, который пройдет в этом году.

Напомним, межрегиональный турнир по дзюдо для юниоров проходит уже в двенадцатый раз как дань памяти заслугам первого руководителя Центра дзюдо Фариды Гориновой.

КОНКРЕТНО

Золотую медаль получили:

– Мустафа Шахнавазов (до 46 кг, Тюмень);

– Магомед-Камиль Шахнавазов (до 73 кг, Тюмень);

– Бислан Катамардов (с. в. 90 кг, Тюмень);

– Валерия Носова (до 48 кг, Тюмень);

– Диана Коновалова (до 63 кг, Тура).

Серебряную медаль получили:

– Полина Вакушина (до 48 кг, Тюмень);

– Дарья Стародумова (до 57 кг, Тюмень).

Бронзовую медаль получили:

– Сергей Заречук (до 90 кг, Тюмень);

– Данил Хориков (с. в. 90 кг, Тюмень);

– Дарья Карякина (до 52 кг, Тюмень);

– Артем Абдулаев (до 66 кг, Тобольск),

– Джамил Халилов (до 81 кг, Тюмень),

– Камила Игасанова (до 40 кг, Тюмень),

– Виктория Немкина (до 44 кг, Тобольск),

– Ульяна Давыдова (до 52 кг, Тюмень),

– Ангелина Гилева (до 70 кг, Тобольск),

– Анна Болсун (с. в. 70 кг, Тюменский район),

– Дарья Русакова (с. в. 70 кг, Ишим).