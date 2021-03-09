Тюменские спортсмены удачно выступили на Межрегиональном турнире по дзюдо. Фото предоставлено "КП".

Более 380 спортсменов из 40 команд приняли участие в турнире по дзюдо памяти директора Центра дзюдо Фариды Гориновой. В поединках на татами сошлись ребята из 11 российских регионов.

Гостями турнира стали борцы из Красноярского и Пермского краёв, Хакасии, Ульяновской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, с Ямала и из Югры.

Тюменскую область представили более 70 спортсменов. Это подопечные тренеров Татьяны Беляевой, Андрея Стенина, Эдуарда Котова, Магомедшафи Небиева, Вадима Гусева, Алексея Буклаускаса и Алексея Кочетова.

Несмотря на то что турнир проходил без зрителей, его поддержали крупные компании региона. Одним из партнеров соревнований выступила нефтедобывающая компания «РН-Уватнефтегаз», при содействии которой были приобретены медали, дипломы и кубки в каждой весовой категории. Кроме того, для участников специально учредили две дополнительные номинации – «Лучшая техника» и «За волю к победе». Победители первой получили сумки, второй – рюкзаки.

– Развитие детского спорта – одна из важных составляющих благотворительной деятельности компании «Роснефть», – подчеркнула и. о. начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования Анастасия Лескина.

Фото предоставлено "КП".

Предприятие уделяет внимание тем направлениям, которые помогают широкому кругу ребят заниматься спортом и приучают их вести здоровый образ жизни.

По словам директора Центра дзюдо Дмитрия Солянникова, юные спортсмены получили огромное удовольствие от турнира.

– Между соревнованиями пауза составила почти целый год, но ребята, тренеры и представители команд остались очень довольны! – отметил Дмитрий Солянников. – Турнир прошел на самом высоком уровне: спортсмены боролись и получили позитивные эмоции. К тому же для юных дзюдоистов это хороший старт перед серьезным соревнованием – первенством России, который пройдет в этом году.

Напомним, межрегиональный турнир по дзюдо для юниоров проходит уже в двенадцатый раз как дань памяти заслугам первого руководителя Центра дзюдо Фариды Гориновой.

КОНКРЕТНО

Золотую медаль получили:

– Мустафа Шахнавазов (до 46 кг, Тюмень);

– Магомед-Камиль Шахнавазов (до 73 кг, Тюмень);

– Бислан Катамардов (с. в. 90 кг, Тюмень);

– Валерия Носова (до 48 кг, Тюмень);

– Диана Коновалова (до 63 кг, Тура).

Серебряную медаль получили:

– Полина Вакушина (до 48 кг, Тюмень);

– Дарья Стародумова (до 57 кг, Тюмень).

Бронзовую медаль получили:

– Сергей Заречук (до 90 кг, Тюмень);

– Данил Хориков (с. в. 90 кг, Тюмень);

– Дарья Карякина (до 52 кг, Тюмень);

– Артем Абдулаев (до 66 кг, Тобольск),

– Джамил Халилов (до 81 кг, Тюмень),

– Камила Игасанова (до 40 кг, Тюмень),

– Виктория Немкина (до 44 кг, Тобольск),

– Ульяна Давыдова (до 52 кг, Тюмень),

– Ангелина Гилева (до 70 кг, Тобольск),

– Анна Болсун (с. в. 70 кг, Тюменский район),

– Дарья Русакова (с. в. 70 кг, Ишим).