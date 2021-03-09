Тюменок приглашают на День маммологического здоровья. Фото - Юлия Деминова, пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».

Тюменок приглашают на День маммологического здоровья, который пройдет 13 марта в «Медицинском городе». Мероприятие советуют посетить тем, кто имеет предрасположенность к заболеванию, стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье и состоянии груди, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

В 2020 году почти пять тысяч жителей региона узнали о выявленной у них опухоли. Злокачественные новообразования молочной железы занимают 20% в структуре онкологической заболеваемости женщин в регионе.

– Злокачественные новообразования длительное время протекают бессимптомно или маскируются под признаками других хронических заболеваний, что является причиной позднего обращения за медицинской помощью и неудовлетворительных результатов лечения, – отмечают специалисты.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Телефон для предварительной записи 52-03-03.