В Тюмень на несколько дней вернется крепкий мороз. Фото: Вадим Бегун

В Тюмень на несколько дней придет похолодание. Ночная температура воздуха опустится до 27 градусов ниже нуля.

По прогнозам местных синоптиков, стоит ждать похолодание уже с завтрашнего дня, 10 марта. В этот день ожидается переменная облачность, пройдет мелкий снег, температура наружного воздуха упадет сразу на шесть градусов по сравнению со вторником – термометры покажут десять градусов ниже нулевой отметки.

В четверг осадки усилятся, станет еще холодней – до минус 14 днем и -19 ночью. Будет дуть северо-западный ветер семь метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. В пятницу ветер стихнет и сменит свое направление на юго-восточное. Этот день будет максимально морозным на этой неделе – ожидается до -17 днем и минус 26 ночью.

В субботу и воскресенье будет ярко светить солнце, значительно потеплеет – минус 8, 9 днем и минус 16, 18 ночью. На следующей неделе весна потихоньку начнет вступать в свои права. В городе еще немного потеплеет.