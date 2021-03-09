Жители Тюмени закупятся свежими продуктами в субботу. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени могут купить свежие продукты в предстоящую субботу, 13 марта. В городе с 8.00 до 16.00 пройдет продовольственная ярмарка.

Администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса региона проводит специализированную ярмарку по следующим адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской (в районе здания по ул. Льва Толстого, 29); ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ «ПОРТ»); пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ «Заречный двор»).

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд и прочее, – отметили в департаменте потребительского рынка.