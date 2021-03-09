Живодерку из Тюмени, перерезавшую горло собаке, доставили в отдел полиции.

В Тюмени в отдел полиции № 5 доставлена живодерка, которая на глазах у детей перерезала горло собаке. Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта, о нем сообщили стражам порядка жители одного из домов на улице Харьковской.

– По предварительной версии, 32-летняя женщина поругалась со своим сожителем. В случившемся у нее приступе агрессии она ударила ножом собаку своего возлюбленного. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Напомним, что после инцидента неравнодушные люди и волонтеры доставили собаку в клинику, где она и скончалась. Несмотря на то, что ветеринары сделали ей операцию, пес умер от большой кровопотери.