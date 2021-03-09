В Тюмени пенсионер перенервничал перед полицейскими из-за героина в машине. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 61-летний безработный местный житель. Пенсионер сильно нервничал при беседе с полицейскими, и, как позже оказалось, не зря.

Стражи порядка решили досмотреть машину, и нашли в ней сверток с порошкообразным веществом. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, где он признался, что запрещенное вещество хранил для собственного употребления.

– Изъятое передали для исследования экспертам, которые установили, что оно является наркотиком – это героин общей массой свыше одного грамма, – добавили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.