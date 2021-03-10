Погода на 10 марта в Тюмени: вечером возможен мелкий снег

В Тюмени вечером возможен мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 марта, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 13 –16 градусов, днем – минус 9. Вечером столбики термометров покажут 11 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела – тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки – весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.