В Тюмени прооперировали ямальца с вышедшим наружу кардиостимулятором. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени специалисты ОКБ № 1 провели экстренную операцию на сердце пациенту из Тарко-Сале. Ему надо было заменить кардиостимулятор, который вышел наружу на пять сантиметров – такое очень редко встречается в медицинской практике.

– Ранее пациент падал на бок. Возможно, именно это послужило толчком к тому, что устройство вышло наружу, повредив кожные покровы. Произошло инфицирование ложа стимулятора, и по электродам инфекция могла достичь сосудов и сердца. Оставлять такие электроды в организме никак нельзя, – прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции медучреждения Дмитрий Хомутинин.

Мужчине хирургически удалили старые электроды и кардиостимулятор. Операция длилась три часа и отличалась большой сложностью. Электроды, находясь в организме пациента 12 лет, буквально «вросли» в сердце. Из-за этого имплантация нового кардиостимулятора стала возможна только через несколько дней, после восстановления больного. Сегодня пациент чувствует себя хорошо и уже готов с новыми силами вернуться в свой родной город.