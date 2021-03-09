В Тюмени обсудят банкротство физических и юридических лиц.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени обсудят вирусное банкротство: тонкости процедуры для физических и юридических лиц. Круглый стол пройдет 10 марта на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» –Тюмень».
В экспертной встрече примут участие спикеры:
– Булавкин Александр Сергеевич – руководитель юридического департамента компании «АДВОКЛАД»;
– Поляков Вячеслав Викторович – председатель судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений Арбитражного суда Тюменской области;
– Четверухин Сергей Егорович – заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области/
В ходе круглого стола эксперты расскажут, как на сегодняшний день обстоит ситуация с банкротством физических лиц в Тюменской области, стали ли люди чаще прибегать к данной процедуре на фоне снижения доходов из-за пандемии.
Спикеры также подробно осветят тонкости процедуры признания финансовой несостоятельности для физических и юридических лиц, и озвучат цифры по уровню закредитованности жителей большой Тюменской области, включая округа.
Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12 часов.