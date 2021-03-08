В тюменском Суходолье, неподалеку от леса, нашли труп в мешке Фото: Татьяна Коркина

Труп в мешке обнаружили сегодня, 8 марта, в ДНТ Суходолье. Сообщение о страшной находке появилось в паблике «ЧС Тюмень».

- Следователи по Земляничной ходят. В данный момент опрашивают жильцов. На первом проезде в стороне леса в мешке нашли расчлененный труп, - гласит скриншот из группы жильцов Суходолья.

По данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, по факту обнаружения тела мужчины следователи проводят доследственную проверку. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Что касается «расчлененки», то эта информация не подтверждается.