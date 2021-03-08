Баба Таня из деревни Зырянка ездит в Тюмень, чтобы просить милостыню

Тюменка Екатерина Бородина несколько месяцев назад присоединилась к девушкам, которые по воскресеньям кормят бездомных около ж/д вокзала. По словам девушки, средства на продукты волонтеры собирают собственными силами и собирают небольшие наборы – пироги, печенье, конфеты и вафли.

В конце 2020 года Катя завела страничку в «Инстаграме», где рассказывает сейчас истории нуждающихся людей. Там же она опубликовала фото бабушки Тани, которая регулярно ездит в Тюмень из деревни Зырянка и просит милостыню.

- После публикации фотографии наша группа из двухсот подписчиков выросла почти до двух тысяч буквально за двое суток, а резонанс дошел до Питера, - цитирует Екатерину «Вслух.ру».

Девушка узнала, что бабушка живет с дочерью-инвалидом, у которой поврежден позвоночник. С ними также живут внук и внучка. После этого она кинула клич в Инстаграме о сборе вещей и продуктов и отправилась в Зырянку. Кроме бабы Тани в деревне нашлись и другие семьи, которые нуждаются в помощи. Волонтеры собирают деньги, чтобы обеспечить селян техникой и предметами быта.